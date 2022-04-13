Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

13.04.2022 11:51

Son dakika haber: DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir kurumun önündeki direğe asılı Türk bayrağını izinsiz alıp giden 16 yaşındaki M.T.?nin evine giden polis, bayrağı, yıkanıp kuruması için asılmış buldu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir kurumun önündeki direğe asılı Türk bayrağını izinsiz alıp giden 16 yaşındaki M.T.?nin evine giden polis, bayrağı, yıkanıp kuruması için asılmış buldu. Evine asmak için bayrağı aldığını söyleyen, savcılıkta serbest bırakılan M.T ile olay sırasında yanında bulunan 3 arkadaşına Türk bayrağı hediye edildi.

Olay, 10 Nisan'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. Resmi kurumun önüne gelen M.T., direğe asılı Türk bayrağını alarak 3 arkadaşıyla uzaklaştı. Kurum görevlileri durumu fark edip polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerinden M.T. ve 3 arkadaşını tespit edip, belirlenen adreslerine gitti.

M.T.'nin evine giden polis, Türk bayrağını neden aldığını sordu. M.T. ise bayrağı evine asmak için aldığını, yıkayıp kuruması için de astığını söyledi. İçeri giren polis bayrağın yıkandığını ve kuruması için asıldığını gördü. Ekipler, çocukları ve Türk bayrağını alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen çocuklar, savcılıkça serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların evlerine giderek onlara Türk bayrağı hediye etti. Diğer Türk bayrağı da tekrar kurumun direğine asıldı.

Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

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Türk Bayrağı, Yenişehir, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | DİREKTEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP GİDEN ÇOCUKLA İLGİLİ GERÇEK, POLİS EVE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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