Direnişin annelerinden Üçdağ, "HDP gözyaşlarımızda boğulacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Direnişin annelerinden Üçdağ, "HDP gözyaşlarımızda boğulacak"

03.06.2022 10:33

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 5'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 5'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

'Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı' iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 5'inci gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü, bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Tek isteklerinin evlatları olduğunu belirten anne Üçdağ, "Oğlum HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edildi. 23 hatim ezberleyen bir çocuk, onlarla işi olmaz. Kürt davası diyorlar böyle olmaz, olamaz da. Çocuklarımız ve Kürtler üzerinden oyun oynadılar, bizi kullanıyorlar. Çocuklarımızı hedef ettiler, neden kendi çocuklarını göndermiyorlar. HDP milletvekillerine sesleniyorum, kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. 8 yıldır evladımdan ayrıyım, sesini duymadım, keşke kavuşsaydım, kokusunu bile özledim. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun, çocuklarımız dağda ölmesinler. Ben burada kendi evladım için değil, tüm Türkiye için nöbet tutuyorum. Çünkü Kandil'in yolunu kestik, evlatlarımız artık gitmiyor, eminiz ki evlatlarımız dönecek ve zafer annelerin olacak. HDP gözyaşlarımızda boğulacak, oğlumu bana verin, 3 yıldır bu hainlerin kapısındayım, bunu iyi bilsinler ki gitmeyeceğim" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Direnişin annelerinden Üçdağ, HDP gözyaşlarımızda boğulacak
Direnişin annelerinden Üçdağ, HDP gözyaşlarımızda boğulacak
Direnişin annelerinden Üçdağ, HDP gözyaşlarımızda boğulacak
Direnişin annelerinden Üçdağ, HDP gözyaşlarımızda boğulacak
Direnişin annelerinden Üçdağ, HDP gözyaşlarımızda boğulacak

YORUMLAR
500
14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu 14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu HDP annelerin sesini bu kez bastıramadı HDP annelerin sesini bu kez bastıramadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direnişin annelerinden Üçdağ, 'HDP gözyaşlarımızda boğulacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Direnişin annelerinden Üçdağ, "HDP gözyaşlarımızda boğulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement