Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.
Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti. Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih'in Taliban'ın ülkenin tamamını kontrol altına alması sonrasında Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.
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