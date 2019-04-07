Son Dakika Haberleri: Direnmesini Bilmeyen Çabuk Teslim Olur"

Direnmesini Bilmeyen Çabuk Teslim Olur"

21 dakika önce

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, insanı başarıya götüren en önemli değerin sabır olduğunu belirterek, "Sabretmeyen, direnmesini bilmeyen insanlar çabuk teslim olur ve sabrın meyvesini göremez." dedi.

Direnmesini Bilmeyen Çabuk Teslim Olur
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, insanı başarıya götüren en önemli değerin sabır olduğunu belirterek, "Sabretmeyen, direnmesini bilmeyen insanlar çabuk teslim olur ve sabrın meyvesini göremez." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Çekmeköy Ensar Camisinde gençlerle sabah namazında bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, insanın sosyal bir varlık olduğunu, bunun için gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini ifade ederek, "İnsanın, kendisinden sonraki nesillere emaneti aktarma noktasında en güzel mekan camidir." dedi.

Çağın insanları herkesi tek başına yaşamaya ittiğini, en önemli tahribatı yapan "bireyselci felsefe" sonucu insanlarda yük taşımama, kendi mutluluğu ve hazzını merkeze alarak evlenmeme, evlense çocuk yapmama ve tek başına yaşama gibi eğilimlerin ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Namaz kılmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak sabır gerektiren işlerdir. İnsanı başarıya götüren en önemli değer sabırdır. Sabretmeyen, direnmesini bilmeyen insanlar çabuk teslim olur ve o sabrın meyvesini göremez. Hazreti Muhammed, orucu bile sabırla tavsif ediyor. Dolayısıyla sabırla donanmak önemli bir meziyettir. İnsan ne kadar çok sınavdan geçer, sıkıntıya muhatap olur ve bunlara sabırla direnirse daha değerli ve anlamlı olur."

Ebeveynlerin, çocuklarını zorluklara direnebilecek güçte yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Çağımızda evlerin sultanı çocuklar. Ne derlerse oluyor ama onları hayatın zorluklarına dayanacak şekilde yetiştirmek çok önemli." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunun, tesbihat yapılan ve dua okunan programa, Çekmeköy Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu ile gençler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Çekmeköy, Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul, Güncel
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