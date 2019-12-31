Dirican: "2020 sağlık yılı olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dirican: '2020 sağlık yılı olsun' - Son Dakika

Dirican: "2020 sağlık yılı olsun"

6 saat önce

Samsun'da hastane çalışanları yaptıkları hediye çekilişi ve sürpriz hediyelerle yeni yılı kutladı.

Dirican:

Samsun'da hastane çalışanları yaptıkları hediye çekilişi ve sürpriz hediyelerle yeni yılı kutladı.


Samsun'da VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Yönetim ve personelin katılımıyla yapılan kutlamada neşeli dakikalar yaşandı. Kutlamada çalışanlar kendilerine takdim edilen sürpriz hediyelerle yeni yıl için motive oldu.


Kutlama sırasında 2020 pastasını çocuklara kestiren Başhekim Dr. Adem Dirican, yaptığı konuşmada tüm çalışanların yeni yılını tebrik ederek, "Koca bir yılı daha geride bıraktık. 2009 yılından bu yana sektörümüzdeki büyüme ile birlikte daha da güçlendiğimizi görmenin mutluluğu içinde 2019'u geride bırakıyoruz. Gece gündüz demeden, yılmadan usanmadan yapılan özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kalbi duygularımla 2020'nin sağlıklı, huzurlu ve birlikte daha da güçleneceğimiz, yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olması dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum. 2020 sağlık yılı olsun" dedi. - SAMSUN

Medical Park, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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