Son Dakika Haberleri: Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza
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Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aracını park ederek alışveriş yaptıktan sonra drift yaparak kalkış yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Dirift atan sürücüye 5 bin lira ceza, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aracını park ederek alışveriş yaptıktan sonra drift yaparak kalkış yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.


Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Cevdet Komit Caddesi üzerinde bir markete alışveriş için giden Erhan E. isimli sürücü otomobili yol kenarına park ederek alışverişe girdi. Alışverişin ardından aracına dönen Erhan E. kalkış yaparken drift atarak uzaklaştı. Çevrede ki vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çevrede ki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda araç plakası ve sürücüsü tespit edildi ve sürücüye ulaşıldı. Aracı kullanan Erhan E'.ye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. - DÜZCE

Azmimilli Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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