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Dirift yapan gençler, trafiğe kapalı alanların tadını çıkartı

1 saat önce

Bu yıl Kumluca'da ilk defa düzenlenen Otomobil Fuarı ve beraberindeki dirift gösterilerinde renkli sahneler yaşandıKumluca İlçesi Beykent Halinde düzenlenen 1. Kumluca Otomobil Fuarında, modifiye edilmiş otomobiller görücüye çıktı.

Dirift yapan gençler, trafiğe kapalı alanların tadını çıkartı, System.String[]

Bu yıl Kumluca'da ilk defa düzenlenen Otomobil Fuarı ve beraberindeki dirift gösterilerinde renkli sahneler yaşandı


Kumluca İlçesi Beykent Halinde düzenlenen 1. Kumluca Otomobil Fuarında, modifiye edilmiş otomobiller görücüye çıktı. Kumluca Belediyesinin destekleriyle, Otomobil Fuarı Tertip Komitesi tarafından düzenlenen fuar kapsamında, dirift gösterileri de yer aldı. Gösterilerde, amatör sürücüler yeteneklerini sergiledi. Kemer Motor Sporları Kulübü Başkanı profesyonel dirift sürücüsü Serdar Honamlı'da de küçük bir gösteri yaptı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi Nurgül Köleoğlu ile birlikte direksiyona geçerek pistte tur attı.


Fuarda Halil Fatih Küçükyılmaz'ın yaptığı gösteri izleyicilerin beğenisi topladı. Pist alanında, kullandığı araçtan inerek ikinci bir otomobili de kullanan sürücü iki araçla birden gösteri yaptı.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; "Birinci Kumluca Otomobil Fuarı'nı başlattık. Hem fuarımıza hem de driff gösterilerimize, sadece Kumluca ve Antalya değil tüm Türkiye'deki gençlerimizi lastik yakmaya bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Bu sahalar gençlerindir. Ben gençlerin yanındayım. Gençlik Gelecektir sloganıyla her zaman gençlerin yanındayım. Onları da buraya davet ediyorum" dedi.


Kumluca Otomobil Fuarı Tertip Komitesi Başkanı Halil İbrahim Sarıkeçili; "Arkadaşlarımızın yoğun talebi üzerine bu etkinliği düzenledik. Belediyemiz arkamızda durdu. Birincisini yaptık. İnşallah devamı olur. Daha güzel olacak inşallah" diye konuştu - ANTALYA

Tertip Komitesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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