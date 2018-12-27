Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm Tanıtım
1 saat önce
Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm TanıtımYönetmen : Metin GünayYapımcı : Mehmet BozdağOyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim.
Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm Tanıtım
Yönetmen : Metin Günay
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:00
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