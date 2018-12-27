Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm Tanıtım

Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm Tanıtım

1 saat önce

Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm TanıtımYönetmen : Metin GünayYapımcı : Mehmet BozdağOyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim.

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Diriliş Ertuğrul 130. Bölüm Tanıtım

Yönetmen : Metin Günay

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:00 

Nurettin Sönmez, Hande Soral, Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, TV
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