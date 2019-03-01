Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul 138.bölüm Tanıtım

Diriliş Ertuğrul 138.bölüm Tanıtım

2 saat önce

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu.

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Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide Ertuğrul'un Alıncak'ı gafil avlaması sonrası gözler 138. bölüme çevrildi.

Diriliş Ertuğrul'da bu hafta Kayı obasına düzenlediği baskın ile Osman'ı kaçıran Alıncak'tan İlbilge sayesinde bilgi toplayan Ertuğrul oğlu Osman'ın yerini bulur.

Bulunduğunda Şaman tarafından zehirlenmiş olan Osman babası tarafından kurtarılacak. Hanlı pazarda Ertuğrul'a tuzak kuran Alıncak'ın hain planı Ertuğrul tarafından fark edilir. Ertuğrul Bey hain tuzağı önceden fark eder. Alıncak'ın ise Osman'ın kurtarıldığından henüz haberi yoktur. Elinde koz kalmayan Alıncak ve adamları köşeye sıkışmış bir halde Hanlı Pazar'da anlaşmaya tutuşmak zorunda kalır.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:01 

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