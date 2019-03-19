Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul 140.bölüm 2.tanıtım

Diriliş Ertuğrul 140.bölüm 2.tanıtım

1 saat önce

Ertuğrul Bey Alıncak'la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu'nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu.

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Ertuğrul Bey Alıncak'la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu'nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu'ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman'ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman'ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman'ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman'ı bulmak üzere yola çıkmıştı.

Süleyman'ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı ! Yeğeni Süleyman'ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman'ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat'ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?

Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt'ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen'i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul'un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos'un yeni stratejisi ne olacak?
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:01 

Gündoğdu, TV
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