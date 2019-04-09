Diriliş Ertuğrul 143.bölüm 2.tanıtım
1 saat önce
Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi? Uranos Zangoç kılığındaki Dragos'u itiraf edecek mi? Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı? Melikşah ve Oğuz, hayatta kalabilecek mi? Zangoç'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi? Uranos Zangoç kılığındaki Dragos'u itiraf edecek mi? Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı? Melikşah
ve Oğuz, hayatta kalabilecek mi? Zangoç'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:03
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