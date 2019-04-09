Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul 143.bölüm 2.tanıtım

Diriliş Ertuğrul 143.bölüm 2.tanıtım

1 saat önce

Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi? Uranos Zangoç kılığındaki Dragos'u itiraf edecek mi? Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı? Melikşah ve Oğuz, hayatta kalabilecek mi? Zangoç'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

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Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi? Uranos Zangoç kılığındaki Dragos'u itiraf edecek mi? Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı? Melikşah ve Oğuz, hayatta kalabilecek mi? Zangoç'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:03 

Melikşah, TV
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