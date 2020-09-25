"Diriliş Ertuğrul" Azerbaycan Devlet Televizyonunda yayınlanacak - Son Dakika

AZTV'den yapılan açıklamada, yapımcılığını Mehmet Bozdağ 'ın üstlendiği, 2014 yılında çekimlerine başlanan, beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı