Diriliş Ertuğrul'dan Yeni Bir Rekor Daha!
1 saat önce
Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, dün gece yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını aldı, rakiplerini geride bıraktı.
Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul
, dün gece yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını aldı, rakiplerini geride bıraktı.
TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye
'yi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, dün gece yayınlanan bölümüyle sezonun en yüksek reyting oranlarını alarak, rakiplerini geride bıraktı. Diriliş Ertuğrul, 138. Bölümüyle yeni bir rekora imza atmış oldu.
"Süleyman Şah
Oğlu Yiğit Ertuğrul " adlı türkü geceye damgasını vurdu! Ekranların reyting rekortmeni "Diriliş Ertuğrul", dün geceye Kayı Obasının Ozanı karakterine hayat veren Şemistan Eli Zamanlı'nın "Süleyman Şah Oğlu Yiğit Ertuğrul" adlı türküsüyle de geceye damgasını vurdu. 70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci oldu, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu! TRT 1'de beş sezondur tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen "Diriliş Ertuğrul", geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle yine yeni bir rekora imza attı. "Diriliş Ertuğrul" geceyi 70 bine yakın tweetle Türkiye'de birinci tamamlayarak, dünya gündeminde bir buçuk saat konuşuldu. Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor… Türk televizyon tarihine adını yazdırmanın yanı sıra dünyada ses getiren ve yayınlandığı 85'in üzerinde ülkede 25 lisana çevrilerek rekor kıran "Diriliş Ertuğrul" Türkiye'yi uluslararası birçok platformda da başarı ile temsil ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:02
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