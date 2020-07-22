Diriliş Ertuğrul dizisi Keşmirlilerin motivasyon kaynağı oldu - Son Dakika

Keşmir'de Türk dizisi Diriliş Ertuğrul büyük ilgi görüyor. Dizi bölgede yaşayanların motivasyon kaynağı olurken, çoğu bebeğin ismi Ertuğrul konmaya başlandı.

Türklerin Anadolu topraklarını Bizanslı ve Moğollardan geri alma savaşını konu alan ve dünyada popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Keşmirliler, kendilerini buldukları diziden etkilenerek yeni doğan bebeklerine dizi karakterlerinin adını vermeye başladı. En son Hindistan parlamentosundan geçen kanunla kendi topraklarında bağımsızlığını kaybeden Keşmirliler, umudu Diriliş Ertuğrul dizisinde buluyor. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın dizide canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri, dünyada özellikle İslam ülkelerinde oldukça popüler oldu. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin babası ve 13'üncü yüzyılda Kayı Boyu'nun reisi olan Ertuğrul Gazi'nin Anadolu topraklarında Bizans, Moğol ve birçok düşmanla kendi toprakları için yaptığı mücadeleyi anlatan dizi, Keşmirlilere moral oluyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan ancak daha sonra yayından kaldırılan diziyi dışarıdan gelenler, flaş bellekleri ile her Keşmirlinin evine ulaştırdı. 5'inci sezonu Türkiye'de biten diziyi Keşmirliler kendi dillerine çevirerek izliyorlar.

"Bir ezilen Keşmirli olarak dizide kendimi buldum"

27 yaşında Keşmirli Abu Bakir, korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde kaldığı günlerde diziyi izlemeye başladığını, kendi memleketi için mücadelenin gücünü dizide bulduğunu ifade etti. Abu Bakir, "Fark ederseniz Diriliş Ertuğrul dizisinde Allah'ın izniyle bir gün kötü günlerin gideceği öğretiliyor. Yapılacak her türlü mücadelede sabırlı, akıllı ve umutlu olunması anlatılıyor. Bu diziyi sadece ben değil, yüz binlerce Keşmirli her gün izliyor. Diriliş Ertuğrul dizisi, yıllardır Hindistan tarafından ezilen Keşmirliler arasına yeni umut getirdi diyebilirim. Ben dizinin sonuncu bölümüne kadar izledim. Ben ezilen bir Keşmirli olarak dizide kendimi buldum. Ayrıca dizide canlandırılan kültür, toplum ve dini isteklerimi de İslamiyet ile bağdaştırarak nasıl bir araya getirebileceğimi öğrendim" dedi.

"Dizide sanki 21'inci yüzyılın Keşmir'i anlatılıyor"

Yıllardır Keşmir siyaseti üzerine çalışan Sosyal Bilimci Monun Aktar, Diriliş Ertuğrul dizisinin yüzyıllar önce yaşananları anlatıyor olsa da aslında 21'inci yüzyılda Keşmirlilerin her gün yaşadıklarını anlattığını dile getirdi. Aktar, "Dizide anlatılanlar yüzyıllar öncesinden alınsa da, aslında Keşmirlilerin günlük hikayesi bu. Sanırım bu dizi, Kayı obasına bir güç olarak Ertuğrul Bey'in geldiği gibi Hindistan'la baş edemeyen Keşmirlilerin de gücü oldu. Dizide söz edilen toplum ezilen, ancak mücadele eden bir toplum olduğu için Keşmirliler diziyi kendilerine çok yakın buldular. Buradaki gençler, umutlarını kaybetmemeyi anlıyorlar. Dizideki karakterleri benzetirsem burada Kayı obası Keşmirliler oluyor. Bizans ve Moğol ise Hindistan'dır" şeklinde konuştu.

Siyaset Bilimcisi Nur Muhammad ise, Diriliş Ertuğrul dizisinin Keşmir bölgesinde diğer yerlere göre daha çok etkileyici olmasının nedenlerini araştırdı. Nur Muhammad, "Bu dizinin burada popüler olmasının üç temel neden vardır. 1'incisi, dizinin konusu kendileri gibi mazlum insanlarını anlatmasıdır. 2'incisi kültürü anlatıyor. 3'üncüsü, bu dizi İslami norm ve kültürünü yaşatarak mücadeleyi anlatıyor. Bu nedenlerden dolayı bu dizi Keşmir bölgesinde bu kadar etkileyici oldu" dedi.

Artık çoğu yeni doğan bebeğin ismi 'Ertuğrul' koyuluyor

Yönetmen Metin Günay'ın seyircilerle buluşturduğu Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Keşmirliler, yeni doğan bebeklerine de dizi karakterlerinin adını vermeye başladı. Yapılan bir araştırmada, son 6 ay içerisinde Keşmir'de doğan bebeklerin büyük bir kısmının isminin dizinin karakterlerin isimlerinden oluştuğu belirtildi. Yeni doğan bebeğine Ertuğrul adını veren Najish Aktar, "Gebelik döneminde bu diziyi izledim ve kocama dedim ki; 'Bizimki oğlan olursa ismini Ertuğrul koyacağım', o da 'tamam' dedi. 4 hafta önce erkek bir bebeğim oldu. Biz de önceden kararlaştırdığımız gibi onun ismini Ertuğrul koyduk" dedi.

Keşmirli çocuk uzmanı Shuail Naik, "Son dört ayda bu bölgede yeni doğan bebeklerin çoğunun ismi dizideki karakterlerden oluştu. En çok Ertuğrul ismi koyuldu. Kız olunca da kız karakterlerinden isim alıyorlar" dedi. - KEŞMİR