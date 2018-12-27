"Diriliş Ertuğrul" Dizisi Türkiye Ve Dünya Gündemine Taht Kurdu!

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul" dizisi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 5. sezon 129.bölümü ile ekranlara gelen dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekranlara kilitledi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi reyting rekortmeni yapım, Türkiye ve Dünya sosyal medya gündeminde saatlerce zirvede kalarak Total, AB ve ABC1 alanlarında reyting ve share'i ile rakiplerine 3 katı fark atarak liderliğini korudu.

"Diriliş Ertuğrul" 129. bölümünde yine Türkiye ve dünya sosyal medya gündeminde saatlerce zirvede kalarak, taht korudu. Diziye yeni katılan oyuncular Sırma karakteriyle Öykü Çelik ve Uranos karakteriyle Uğur Karabulut ile seyircisinden olumlu yorumlar aldı. Dizi boyunca 2,5 saat Türkiye ve dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

Çarşamba akşamlarının lider dizisi "Diriliş Ertuğrul", her bölüm sürpriz dolu yenilenen kadrosu ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor. Total'de 15.48, AB'de 15.99, ABC1'de 18.31 reyting alan dizi rakiplerine oranla üç kat at daha çok izleniyor.

Dün akşamki 129. Bölümü ile liderliğini korumaya devam eden dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırarak, 2 buçuk saat Türkiye ve Dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Her hafta izleyiciyi ekrana bağlayan dizinin bu haftaki yeni sürprizi İlbilge karakterinin kardeşi Sırma karakterini oynayan Öykü Çelik ve diziye yeni katılan Uranos karakterini oynayan Uğur Karabulut seyirciden tam puan aldı.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Öykü Çelik, Korel Cezayirli, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete'nin aralarında bulunduğu isimler rol alıyor.

85'in üzerinde ülkede izlenme rekorları kırarak Türkiye'yi temsil eden "Diriliş Ertuğrul" Türk televizyon tarihine hız kesmeden adını yazdırmaya devam ediyor. 5. Sezonun ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor.