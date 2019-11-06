Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
Son Dakika Genel Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti

Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti

6 saat önce

Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kestiBURSA - Bursa'ya çağ döner ustası Ahmet Bektaş'ın daveti üzerine gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu döneri kılıçla kesti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti

BURSA - Bursa'ya çağ döner ustası Ahmet Bektaş'ın daveti üzerine gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu döneri kılıçla kesti.

Bursa Kent Ormanında düzenlenen bir etkinliğe katılan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Yücel Tok, ustanın bıçakla döneri kestiği görüp o döner öyle mi kesilir deyip belinden kılıcını çıkartarak çağ döneri kılıçla kesti. Kılıçla döneri büyük bir ustalıkla kesen Tok, etkinliğe katılanlardan tam not aldı. Etkinliğe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da katıldı. Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kılıçla kestiği çağ döneri etkinliğe katılanlar afiyetle yedi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti

Diriliş Ertuğrul, Ahmet Bektaş, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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