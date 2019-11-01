Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs'te yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs'te yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs'te yoğun ilgi

6 saat önce

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs'te yoğun ilgi, System.String[]

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Oğlu Erşah ile Filistin'i ziyaret eden Özen, cuma namazını Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa da kıldı.

Namazın ardından oyuncunun yüzlerce hayranı, Harem-i Şerif'in avlusunda Özen ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Özen, yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Mescid-i Aksa'dan ayrılamadı.

- "Türkiye'den daha fazla ilgi gördüm"

Filistin'deki Müslümanlarla bir araya gelmek ve moral vermek için Kudüs'e geldiğini belirten Özen, "Buradaki ilgi Türkiye'den biraz daha fazla. Buradaki insanlar hilafetin gelmesini tekrar Osmanlının sancağı altında toplanmayı istiyorlar." dedi.

Özen, Kudüs'te bulunduğu ve Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Kudüs'te olmak buranın havasını solumak, buradaki insanlardan ilgi ve alaka görmek bambaşka bir duygu. Burada bulunmak insanı bambaşka bir maneviyata eriştiriyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul oyuncusuna Kudüs'te yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]