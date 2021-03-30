"Diriliş Ertuğrul" sevgisini sete taşıyan Pakistanlı gençler, oyuncu Celal Al ile buluştu - Son Dakika

Anadolu Ajansı'nın (AA) gündeme getirdiği "Diriliş Ertuğrul" dizisine olan sevgilerini amatör sete taşıyan Pakistanlı gençler, oyuncu Celal Al ile Karaçi'de bir araya geldi.

Birkaç günlük ziyaret için Karaçi'ye gelen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde "Abdurrahman Gazi'yi" canlandıran oyuncu Celal Al, Pakistan'ın kuzeyindeki Swat şehrinde kurdukları amatör sette "Pakistani Ertuğrul" dizisini çeken gençlerle buluştu.

Alp kıyafeti giyen gençlerle sohbet eden Al, çektikleri dizi ile ilgili de gençlerden bilgi aldı.

Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu manzara elhamdülillah insanın tarifsiz duygular içerisinde olduğu manzaradır. Binlerce kilometre öteden buraya geldik. Bu kardeşlerimiz de ülkenin kuzeyinden yaklaşık 1700 kilometrelik mesafeden 1,5 günlük otobüs yolculuğu ile Karaçi'ye geldiler. Bu benimle ilgili değil, bizim ekibimizin başarısı." diye konuştu.

Gençlerin gayretlerinin çok masum ve duygulandırıcı olduğunu dile getiren Al, "Gurur verici bir şey. Çok mahcup ve mutlu olduk. Ben bu kardeşlerimizi yeniden görmeyi çok istiyorum. Amatör ama samimi çalışmalar yapmışlar. Durumları yok ama aşkları yeter. Gönülleri akıyor." ifadelerini kullandı.

"Pakistan'daki uç beylerimiz"

Al, bu tür gençlerin sayısının artması gerektiğine işaret ederek, "(Pakistanlı gençler) Türkiye-Pakistan kardeşliği için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Alperenlik gönüllerine işlemiş. Ne mutlu onlara. Onlar bizim buradaki yeni alplerimiz yeni uç beylerimiz diyebilirim. Kardeşlerimiz tüm olumsuzluklara rağmen bu işe gönül vermişler. Türk ve Türkiye sevgisi burada önemli bir etken." şeklinde konuştu.

Öte yandan Al, Türkiye'den getirdiği börkü gençlere hediye etti ve çalışmalarını takip edeceğini söyledi.

"AA'ya müteşekkiriz"

Pakistani Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Muhammed Abbas ise Celal Al ile bir araya gelmekten çok memnun olduklarını ve bunu unutamayacaklarını söyledi.

Abbas, "AA olmasa biz buralara gelemezdik. AA'ya çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.