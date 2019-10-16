Diriliş Ertuğrul'un

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Celal Al, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Abdurrahman Alp" karakterini canlandıran Celal Al ile beraberindeki heyet, Akçakale ilçesine geldi.

Oyuncu Al, Akçakale Kaymakamlığını, İlçe Jandarma Komutanlığını ve terör örgütü YPG/ PKK tarafından sivillere yönelik havanlı saldırılarda yaralanan vatandaşları evinde ziyaret etti.

Akçakale Basın Merkezinde sahada görev yapan gazetecilerle de sohbet eden Al, burada Anadolu Ajansı ekiplerinden harekata ilişkin bilgi aldı.

Al, temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakale ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harekata ilişkin ülke genelinde çok ciddi manada birlik ve beraberlik oluştuğunu gözlemlediğini anlatan Al, şöyle devam etti:

"Çok şükür milletimiz ve devletimiz el ele, Akçakale'de halkımızla görüştüm. Burada, devletimize olan müthiş bir inanç ile birlik ve beraberlik ruhu var. Devletimiz burada her türlü koordinasyonu çok iyi sağlıyor. Allah'ın izniyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sürer. Suriyeli sivil insanların yeniden yurtlarına kavuşabilmesi için bu mücadelemiz devam edecektir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu bölgeler ve diğer tüm yerler terörden arındırılıncaya kadar elimizden geleni yapmaya hazır ve nazırız. Devletimizin yanındayız."