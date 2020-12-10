Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, marka elçisi olmak üzere Pakistan'da - Son Dakika

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bir şirketin marka elçisi olmak üzere anlaşma imzalamak için Pakistan'a geldi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Düzyatan, "Chaudhary Şirketler Grubu"nun marka elçisi olmak üzere anlaşma imzalamak için Lahor'a vardı. Anlaşmanın yarın Lahor'da düzenlenecek basın toplantısıyla imzalanması bekleniyor. ?????

Öte yandan, Düzyatan'ın Pakistan'a gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce kullanıcı, Düzyatan için "Ülkemize hoş geldin" yazılı mesajlar paylaştı.

Dizi, Pakistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı

Ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu P TV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Dizinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aşmıştı.

Bununla birlikte Google'ın Pakistan'da yükselen arama trendlerini içeren 2020 listesinde Diriliş Ertuğrul "Film-TV" kategorisinde ilk sırada yer almıştı.