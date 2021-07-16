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Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı - Son Dakika

Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı

16.07.2021 18:29

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ogeday karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bodrum'a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

RESTORANIN ÇATISINDA HASAR OLUŞTU

Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi. İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluştu. Ünlü oyuncu Kaan Çakır'a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı - Son Dakika Magazin


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