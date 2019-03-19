Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul'un "Osman'ı" Öğrencilerle Buluştu

Diriliş Ertuğrul'un "Osman'ı" Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

TRT'nin gözde dizilerinden Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'i canlandıran Emre Üçtepe, öğrencilerle buluştu.

Diriliş Ertuğrul'un
TRT'nin gözde dizilerinden Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'i canlandıran Emre Üçtepe, öğrencilerle buluştu.

Üçtepe, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Yücel ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulu ve Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere yaşadığı tecrübeleri anlatan Üçtepe, dizi oyunculuğu hakkında da bilgiler verdi.

Üçtepe, daha sonra Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın'ı da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Üçtepe, Diriliş Ertuğrul, Güncel
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