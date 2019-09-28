Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi
Son Dakika Güncel Haber

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi

44 dakika önce

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah'ın hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi, System.String[]

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah'ın hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı davetlisi olarak geldiği başkent Taşkent'te, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatına ilişkin düzenlenen bir konferansa katıldı.


Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'dan çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı konferansta, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve İletişim Müşaviri Davut Gazi Benli de hazır bulundu.

Konferansta, Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini konu alan sunumlar yapıldı, Bozdağ ve ekibinin çekeceği diziye ilişkin hazırladığı kısa film gösterildi.

Konferansta konuşan Bozdağ, tarih bölümünde okurken, Türk medeniyetinin ana kaynağı olan bu coğrafyaya ait hükümdar, devlet ve bilim adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını belirterek en büyük hayalinin Türk dünyası ile ilgili kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi.

Bir yıldır Harezmşah'ın hayatını konu alacak bir dizi üzerinde çalıştıklarını, temmuzda da Özbek tarafıyla dizi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçiminin ardından dizi çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, çekimleri Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin ilk etapta 13 bölümden oluşacağını, devamının çekilip çekilmeyeceğine ise sonra karar vereceklerini vurguladı.

"Türkiye, dizi yapımında önde gelen ülkelerinden biri"

Özbekistan Kültür Bakanı 1. Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov da son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığını vurgulayarak "Türkiye, dizi yapımında dünyada önde gelen ülkelerden biridir." dedi.

Bu nedenle Özbek halkının büyük hükümdarı olan Harezmşah'ın hayatını anlatacak proje için Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ ile anlaştıklarını belirten Nazarbekov, amaçlarının bu büyük hükümdarın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak olduğunu söyledi.

Özbek gazeteci-yazar Kemal Muhammed Yakub da Harezmşah'ın toplumun her kesimi tarafından sevildiğine işaret ederek, 11 yıllık hükümdarlık döneminde, Cengizhan ordusuna karşı savaşarak, onu yenen ilk komutan olduğunu hatırlattı.

Yakub, diğer ülkelerin Cengizhan ile ilgili çektikleri dizilerde Harezmşah'ın Cengizhan'a karşı kazandığı zafere yer vermediğine dikkati çekerek yeni dizinin bu açığı kapatacağına inandığını kaydetti.

Diriliş Ertuğrul, Mehmet Bozdağ, Özbekistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz
Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 21:00:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]