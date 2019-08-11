Diriliş'in atlarını o süsledi

Diriliş'in atlarını o süsledi İnegöl'de bu mesleği sadece o yapıyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin son saracı, bir yandan kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışırken, bir yandan da Diriliş dizisinin atlarının koşum takımlarını yaptı.

Diriliş'in atlarını o süsledi

İnegöl'de bu mesleği sadece o yapıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin son saracı, bir yandan kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışırken, bir yandan da Diriliş dizisinin atlarının koşum takımlarını yaptı.

75 yaşındaki Emin Yiğit, ambulans şoförlüğünden emekli olduktan sonra, çocukken babasının yanında öğrendiği saraçlık mesleğine başladı. Yıllardır bu iş yapan Yiğit, sabah besmeleyle dükkanı açıyor, ardından küçük tüpünde kahvesini yaptıktan sonra işe koyuluyor. Konuyla ilgili konuşan Emin Yiğit, "Emekli oldum. Vaktimizi değerlendirmek için çalışıyoruz. Bu işi 18 yaşımdan bu yana yapıyorum. Memur olduktan sonra ara verdim. 1995 yılında emekli oldum ve tekrar baba mesleği olan saraciye işlerine başladım. Eskiden bu meslek çok cazipti, fazla araba ve vasıta yoktu ulaşım hep hayvanlarla yapılıyordu. Şimdi hayvanlar fazla kalmadı, çok seyrek kaldı onun için. Şimdi biraz zorlaştı; ama yine de idare ettiriyoruz. Eskiden biz çırak olduğumuz zaman herhangi bir ücret bile istemezdik, yeter ki mesleği öğrenelim diye. Böyle bir şevk vardı, heyecan vardı. Şu anda atlarla, küçükbaş hayvanların, köpeklerin boynuna katılan tasma ve benzeri işleri yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Diriliş dizi için de bazı şeyler yapıp gönderdik ve halen kullanıyorlar. Bu yaptığımız işleri genelikle pazarcılar gelip alıyorlar. Bazen siparişle yapıyoruz. Trakya tarafından eski müşterilerimiz var, onlar da bizleri arayarak ne istediklerini söylüyorlar ona göre yapıp gönderiyoruz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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