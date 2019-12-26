Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk AA'nın

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erem Şentürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Şentürk, "yaşam" kategorisindeki oyunu, Cem Genco'nun, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen'in, doğuştan el ve bacakları olmayan, sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle sadece mama yiyebilen oğlu Mustafa ile çekilen "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafa verdi.

"Haber" kategorisinde oyunu Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" adlı fotoğrafa kullanan Şentürk, "Bütün bu kompozisyonun içindeki herkes, karedeki teyzenin video çekiyor olması, bir adamın durduruluyor olmaya çalışılması, İsrail polisinin attığı tekme ve yerde sürüklenen kadın bence anlam itibarıyla yılın fotoğrafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde oyunu Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nün tanıtımı için çekilen "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğraf için kullanan Şentürk, "Bu tam da bana nereden baktığını söyle, sana ne gördüğünü söyleyeyim fotoğrafı olmuş. Çünkü nerede durduğun gördüğün şeyi belirler. Bu çağın şahitliği anlamında kıymetli bir fotoğraf." dedi.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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