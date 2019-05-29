Diriliş'ten anlamlı sezon finali!
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş 150. bölümüyle sezon finalini yapıyor. Diriliş ekibi sezon finalini Darülaceze sakinleriyle birlikte izleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:51 Kaynak: Bültenler
Sosyal medya üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek 10 şanslı TRT1 izleyicisi de bu anlamlı organizasyonda dizi oyuncuları ve TRT yöneticileri ile birlikte iftar yapacak.
Yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor…
TRT1 ekranında 5 sezondur sürdürdüğü başarısıyla 70'e yakın ülkede izlenen Diriliş dizisine imza atan ekip, 6. Sezonda da çalışmalarına aynı özveri ile devam edecek.
Darülaceze'de yapılacak iftar organizasyonu ile sezona veda etmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul, önümüzdeki sezon Diriliş Osman ile izleyecilerin karşısına çıkacak.
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