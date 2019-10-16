Spor Arena Dış Haber | Liverpool, Fenerbahçe ve Hollanda'nın unutulmaz futbolcularından Dirk Kuyt, Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Eski takımı Liverpool hakkında konuşan Dirk Kuyt, "Benim zamanımda Liverpool, şampiyonluğa çok yaklaşmıştı ama son adımı atamamıştık. O takımda ben, Gerrard, Carragher, Mascherano ve Torres gibi isimler vardı. Klopp'un takımına baktığınızda her zaman daha iyiye giden bir takım görüyorsunuz. Liverpool için beklenen sezonun bu sezon olacağını düşünüyorum." sözlerini kullandı.



"BU MAÇ KAÇMAZ, SABIRSIZLANIYORUM"



Liverpool'un Manchester United ile oynayacağı maç hakkında konuşan Hollandalı, "Liverpool ve Manchester United arasındaki gerilimi her zaman hissedersiniz. Asıl derbi Liverpool - Everton olabilir ama Liverpool - Manchester United, İngiltere'nin en büyük maçıdır. Bu maç kaçmaz! İzlemek için sabırsızlanıyorum. Özellikle Liverpool'u bu aralar izlemek çok keyif verici." dedi.



