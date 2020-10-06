'Dirlik Düzenlik' filminde başroller yönetmenin annesi ve eşinin - Son Dakika

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan 'Dirlik Düzenlik' film ekibi, seyirciyle buluştu. Filmin başrolünde annesi Dudu Yetik ve eşi Betül Esener'i oynattığını belirten yönetmen Nesimi Yetik, "Ortama çok kolay uyum sağladı. Sette benim annem gibi değildi. Betül de eşim gibi değildi" dedi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. 'Dirlik Düzenlik' film gösterimi, dün gece Cam Piramit Yanı'nda bulunan Yıldızların Altında Açıkhava Sineması'nda gerçekleşti. Bugün de film ekibi seyirciyle buluşarak film hakkındaki sorulara yanıt verdi.

'ONLARI TANIYORSUNUZ BU AVANTAJ'Filmi çekmeden önce annesi Dudu Yetik ve eşi Betül Esener'in filmde oynamasını kesinleştirdiğini belirten Nesimi Yetik, "Bir kere onları tanıyorsunuz, bu bir avantaj. Onların neler yapabileceğini, nasıl karakterlere sahip olduğunu biliyorsunuz" dedi.'ASİYE AİLEMİZDEN BİRİ GİBİ OLDU'Annesi ve eşinin yanına bir oyuncu bulmakta endişe duyduğunu belirten Yetik, "Biz birbirimizin enerjisine yakın insanlarız. Başrol oyuncularının yanına başka biri geldiğinde ne olacak diye düşündüm. Ama Asiye Dinçsoy işi hemen çözdü. Çok az zaman geçirmemize rağmen neredeyse ailemizden biri gibi oldu" diye konuştu.'SETTE PROFESYONEL İKİ OYUNCU VARDI'

Annesi Dudu Yetik'in sete geldiği andan itibaren hiç yabancılık çekmediğini anlatan yönetmen Yetik, "Ortama çok kolay uyum sağladı. Benim annem gibi değildi sette. Betül de eşim gibi değildi. Sette profesyonel iki oyuncu vardı" dedi.