Dirmil sipsisi tescillendi - Son Dakika

Dirmil sipsisi tescillendi

Dirmil sipsisi tescillendi
Son Güncelleme: 23.01.2021 08:40

Dirmil sipsisi tescillendiBURDUR'da 16 yıldır sipsiye coğrafi işaret almak için uğraşan sipsi yapımcı ve icracısı Hüseyin Demir'in (61) çabaları sonuç verdi.

Dirmil sipsisi tescillendi

BURDUR'da 16 yıldır sipsiye coğrafi işaret almak için uğraşan sipsi yapımcı ve icracısı Hüseyin Demir'in (61) çabaları sonuç verdi. Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Dirmil sipsisi' tescillenirken Hüseyin Demir, "Şu anda hedeflerimin en sonuna gelmiş oluyorum. 53 yıllık müzik hayatımın en onore edici bölümüne geldim" dedi.

Burdur'da ilkokul 3'üncü sınıfta okuduğu 1968 yılında sipsi çalmaya başlayan Hüseyin Demir, 16 yıl önce sipsiye coğrafi işaret almak için çalışma başlattı. Yerel yönetimlerle bunu sonuçlandıramayan Demir, Altınyayla Kaymakamlığı'na elindeki belgeleri vererek sipsinin tescil edilmesi için bir kez daha Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat etti. Demir'in sabırlı bekleyişi geçen günlerde sona erdi. Türk Patent Enstitüsü 'Dirmil sipsisine' coğrafi işaret verdi.

'HEDEFLERİMİN EN SONUNA GELMİŞ OLUYORUM'

Hüseyin Demir, "İlkokul üçüncü sınıfta başladığım sipsi serüvenim 2021 yılı itibarıyla 53'üncü yılında. Orta Asya'dan gelen bir enstrüman olan sipsinin ana yurdu Dirmil olarak bilinir. Dirmil Belediye'mizle sipsiye tescil belgesi almak için müracaatımız oldu ama çalışmalarımız sonuç vermedi. 2018 yılında Altınyayla Kaymakamlığı'mıza elimizdeki belgelerle müracaat ettim. Elimizdeki bütün materyalleri, hazırlamış olduğumuz ölçüleri, verileri kaymakamlığa verdim. O zamanki Kaymakamımız Sedat Özdemir Bey 'çok iyi olur' dedi. Kaymakamlık vasıtası ile Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ettik. 2020 yılı nisan ayında süreç başladı ve 30 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ve 585 seri sayısı ile tescilimiz onaylandı. Şu anda hedeflerimin en sonuna gelmiş oluyorum. 53 yıllık müzik hayatımın en onore edici bölümüne geldim" dedi.

'SİPSİMİZİN ORADA BURADA SÜRÜNMESİNİ ÖNLEDİK'Dirmil'de sipsi imalatı ve icrası anlamında çok önemli sanatçılar olduğunu da söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevincim şudur ki; sipsimizin orada burada sürünmesini önledik ve Dirmil adıyla tescilledik. Bu benim için çok büyük onur. Katkısı olan başta Kaymakamlığımız, yöre halkımız, sanatçı arkadaşlarımızın yanı şıra hemşehrimiz Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ağabeyimiz de desteklerini esirgemedi. Ona da müteşekkirim. Gelecek nesle sipsinin sağlıklı, doğru bilgiyle aktarılması en büyük hedefimdi buna ulaştım."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dirmil sipsisi tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dirmil sipsisi tescillendi - Son Dakika
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