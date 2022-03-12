Diş ameliyatı olan çocuk narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
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Diş ameliyatı olan çocuk narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okudu

12.03.2022 22:28
Diş ameliyatı olan çocuk narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okudu

Isparta'da diş ameliyatı geçiren 12 yaşındaki çocuğun, narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okuması, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Isparta'da diş ameliyatı geçiren 12 yaşındaki çocuğun, narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okuması, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Kaan Korkmaz, yanlış yönde çıkan dişini çektirmek için anne ve babasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hastanesine başvurdu.

Diş hekimi, 12 yaşındaki çocuğa, heyecanını yenmesi için sohbet ederken İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını bilip bilmediğini sordu.

Doktorla bir süre sohbet eden ve İstiklal Marşı'nı okuyan Kaan, narkozun etkisini göstermesinin ardından dişinden operasyon geçirdi.

Çocuk, ameliyattan sonra narkozun etkisindeyken de İstiklal Marşı'nı okudu.

Ailesi, oğullarının gülümseten anlarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

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İstiklal Marşı, Isparta, Şehit, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diş ameliyatı olan çocuk narkozun etkisindeyken İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika


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