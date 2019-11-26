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Diş apsesi ölümüne neden oldu

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay'a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay'ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 39 yaşındaki Ay'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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