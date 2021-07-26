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Diş apsesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri ve tedavisi - Son Dakika

Diş apsesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri ve tedavisi

26.07.2021 18:33
Diş apsesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri ve tedavisi, System.String[]

Diş apsesi, bir diş kökü hastalığıdır.

Diş apsesi, bir diş kökü hastalığıdır. Özellikle yeteri kadar iyi ve özenli fırçalanmaya dişlerde görülmektedir. Bunun dışında günde üç defadan fazla dişlerini fırçalayan kişilerde görülme riski çok fazladır. Genetik ve çevresel faktörlerden dolayı apseli diş yapıları ortaya çıkabilmektedir. Zamanında müdahale edilmediği takdirde diş eti çekilmesine ve damak kanamalarına neden olmaktadır.

Diş Apsesi Nasıl Geçer?

Enfeksiyonun iyice yayıldığı durumlarda uzman müdahalesi şarttır. İyileşme süreci için mutlaka doktora görünmelidir.

Diş Apsesine Ne İyi Gelir?

Diş apsesi belirtilerinden bazılarına sahipseniz, önce doktorunuza danışarak aşağıdaki evde bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

Ada çayı ile gargara: Evde pratik bir şekilde hazırlanabilecek bitkisel kürler, apselerin geçmesini sağlamasa da hissedilen ağrıların azaltır. Bunların başında ada çayı ile gargara geliyor. Enfeksiyonlu dokunun rahatlamasını engeller. Ağız kokusunu ise kısmen giderir.

Karanfil: Karanfil çiğnemek hem kötü kokuların önüne geçer hem de apsenin yol açtığı ağrıların daha az hissedilmesini sağlar.

Sarımsak: Sarımsak, doğal bir anti-biyotiktir. Ağrının azalması için sıklıkla tüketilebilir.

Diş Apsesi Neden Olur?

Diş bakımının ihmal edilmesi: Bilinenin aksine günde üç kere diş fırçalamak, diş bakımı için yeterli değildir. Damakların da yumuşak fırçalarla üzerinden geçilmesi ve orada biriken pis kanların belirli dönemlerde atılması gerekebilir. Diş bakımını ihmal eden kişilerde başta apse olmak üzere birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkabilir.

Küçük yaşta anti-biyotik kullanımı: Çeşitli kazalar, yaralanmalar ve ameliyatlar sonrası yüksek oranda anti-biyotik kullanan çocuklarda diş ve diş eti problemleri yüksek oranda hissedilir. Henüz bağışıklık sistemi tam gelişmediği için kullanılan bu tür ilaçlar, apse oluşumlarını tetikler.

Zararlı alışkanlıklar: Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, vücuttaki tüm organ ve uzuvlara zarar verebilir. Özellikle tütün mamullerinin sık kullanımı diş etlerini zayıflatır ve buradaki iltihap oranını yükseltir. Bunun dışında çikolata ve şekerleme türündeki yiyeceklerin aşırı oranda tüketilmesi de hem çocuklarda hem yetişkinlerde apse oluşumuna zemin hazırlar.

Diş Apsesi Çeşitleri

Belirtileri ve nedenlerine bağlı olarak tanısı konulmuş iki tür apse bulunmaktadır. Her iki apse türünde de gerekli müdahaleler zamanında yapılmazsa çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Soğuk Apse: Soğuk apselerin en önemli özelliği çene sağlığını riske etmesidir. Dişte başlayan apseler vücudun birçok farklı yerine sirayet edebilir. Apseler, son derece hızlı bir şekilde yayılan iltihaplı yapılardır.

Sıcak Apse: En büyük belirtisi ateşin aniden yükselmesidir. Bu nedenle sıcak apse adını almıştır. Orta kısmı iltihaplı yapı yüzünden yumuşaktır. Çevresi ise serttir. Alınmaları için cerrahi müdahale gerekebilir.

Diş Apsesi Belirtileri Neler?

Aşağıdaki belirtilere sahipseniz öncelikle mutlaka bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Şiddetli ağrı: Diş apseleri damaklarda çoğaldıkça hissedilen ağrılar da şiddetlenir. Son güne bırakmadan, erken teşhis ve müdahale için uzman kontrolünden geçmek şarttır. Söz konusu ağrılar baş ağrısına neden olabilir.

Sık sık hastalanma: Apseler, yüksek oranda enfeksiyon taşır. Dişlerde bulunan enfeksiyonlar ise tüm sağlığı tehdit altına almaktadır. Sadece sonbahar ve kış aylarında değil mevsim geçişlerinde dahi kişiler sık sık grip ve nezle olur. Bunun nedeni iltihap miktarının artması ve bağışıklık sistemini zayıflatmasıdır.

Şişkinlik: Ortaya çıkan şişkinlikler sadece ağzın içinde ve çevresinde görülmez. Çene ve yüzde de irili ufaklı şişlikler ortaya çıkabilir.

Yutkunmada zorlanma: Diş apseleri günlük hayatı adeta felce uğratan oluşumlardır. Kişiler konuşurken, yutkunurken ve yemek yerken zorluk çeker.

Ağız kokusu: En sık rastlanan bulgulardan bir diğeri ise ağız kokusudur. Dişler ne kadar fırçalansa da, ağız bakım ürünleri ne kadar sıklıkta kullanılsa da enfeksiyon var olduğu sürece bu soruna çözüm getiremez.

Diş apsesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri ve tedavisi

Ada çayı, Doktora, Genetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diş apsesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş apsesi neden olur? Diş apsesinin belirtileri ve tedavisi - Son Dakika Magazin


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