Son Dakika Haberleri: Dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik...
Son Dakika Genel Dış basında yer alan 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik...

Dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik...

19 dakika önce

Dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili açıklamaANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili...

Dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili açıklama

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır"

Dış basında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik...

Milli Savunma Bakanlığı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama
Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk Son Dakika: Millî Savunma Bakanlığı, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarını yalanladı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 22:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]