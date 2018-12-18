Son Dakika Haberleri: Dış Cephe Platformu 15. Kattan Yere Çakıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Dış Cephe Platformu 15. Kattan Yere Çakıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

4 saat önce

Dış cephe platformu 15. kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 yaralıSAMSUN - Samsun'da 17 katlı inşaatta dış cephe işi yapılırken işçilerin bulunduğu platform, halatının kopması sonucu 15. kattan zemine çakıldı.

Dış cephe platformu 15. kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 17 katlı inşaatta dış cephe işi yapılırken işçilerin bulunduğu platform, halatının kopması sonucu 15. kattan zemine çakıldı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 09.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 katlı bir binanın dış cephe çalışması yapılırken işçilerin bulundukları platformun halatı koptu. Halatın kopması sonucu platform 15. kattan yere çakıldı. Platformda bulunan Yakup Göller ve Şener Yıldırım yaklaşık 50 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 işçiden Yakup Göller yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer işçi Şener Yıldırım'ın ise tedavisi sürüyor.
Hayatını kaydeden Yakup Göller'in ailesinin Van'da yaşadığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat sahipleri ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Samsun, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Taksiciyi İnfaz Eden Zanlıyı Ailesi Ele Verdi Cami Çıkışında Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Yaralandı

Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti 23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 19:04:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dış Cephe Platformu 15. Kattan Yere Çakıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]