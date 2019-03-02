Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi
36 dakika önce
Batman'da akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bozulan Mehmet Şirin Kartal, iki aydan bu yana evden çıkamadığını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.
Batman
'da akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bozulan Mehmet Şirin Kartal
, iki aydan bu yana evden çıkamadığını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.
Geçirdiği bir kaza sonrası yatağa mahkum olan Mehmet Şirin Kartal, dış dünya ile bağlantısını sağlayan tek aracın akülü tekerlekli sandalyesi olduğunu, onun da aküsü bozulduğu için dışarı çıkamadığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Tekerlekli sandalye aküsünün yaklaşık bin 500 TL olduğunu ve bunu karşılayacak maddi durumu olmadığını aktaran Kartal, "Benim akülü sandalyemin aküsü kurumuş. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum. İki aydan beri dışarı çıkamıyorum. Şarj ediyorum, şarjı çabuk bitiyor. Aküsü kurumuş bu yüzden dışarı çıkamıyorum, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Akünün fiyatı bin 500 TL'dir. Maddi durumum olmadığı için alamıyorum. Bu yüzden zor durumdayım yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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