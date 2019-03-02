Son Dakika Haberleri: Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi

Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi

36 dakika önce

Batman'da akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bozulan Mehmet Şirin Kartal, iki aydan bu yana evden çıkamadığını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi, System.String[]
Batman'da akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bozulan Mehmet Şirin Kartal, iki aydan bu yana evden çıkamadığını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

Geçirdiği bir kaza sonrası yatağa mahkum olan Mehmet Şirin Kartal, dış dünya ile bağlantısını sağlayan tek aracın akülü tekerlekli sandalyesi olduğunu, onun da aküsü bozulduğu için dışarı çıkamadığını belirterek yardım çağrısında bulundu. Tekerlekli sandalye aküsünün yaklaşık bin 500 TL olduğunu ve bunu karşılayacak maddi durumu olmadığını aktaran Kartal, "Benim akülü sandalyemin aküsü kurumuş. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum. İki aydan beri dışarı çıkamıyorum. Şarj ediyorum, şarjı çabuk bitiyor. Aküsü kurumuş bu yüzden dışarı çıkamıyorum, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Akünün fiyatı bin 500 TL'dir. Maddi durumum olmadığı için alamıyorum. Bu yüzden zor durumdayım yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Batman, Mehmet Şirin, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı Son Dakika! Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]