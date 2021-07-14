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Diş eti çekilmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş eti çekilmesi neden olur? Evde diş eti çekilmesine iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş eti çekilmesi neden olur? Evde diş eti çekilmesine iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:14
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Diş eti dokusunu etkisi altına alan diş eti çekilmesi, son derece ağrılı ve tehlikeli bir hastalıktır.

Diş eti dokusunu etkisi altına alan diş eti çekilmesi, son derece ağrılı ve tehlikeli bir hastalıktır. Hastanelerin periodontoloji bölümlerinde bakılan bu rahatsızlık, birçok farklı rahatsızlığın habercisi ve sonucu olabilir. Vitamin, kalsiyum ve protein eksikliğinde ortaya çıkan sağlık sorunları önce dişleri sonra diş etlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Zamanında müdahale edilmediği takdirde kişi, yemek yerken ve konuşurken dahi zorluk yaşayabilir.

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir? Evde Diş Eti Çekilmesine İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Gargara: Diş eti çekilmelerine karışı evde hazırlanabilecek gargaralar da tercih edilebilir. Tuzlu su, karbonat ve ada çayı ile yapılacak gargaralar diş eti çekilmesi sonucu hissedilen kanamaları ve  ağrıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak söz konusu uygulamalar hastalığın geçmesi için yeterli değildir.

Diş Bakım Ürünleri Kullanmak: Dişlerin düzenli olarak fırçalanması oldukça önemli. Ayrıca diş ipi ve diş pastası gibi bakım ürünleri de periyodik aralıklarla kullanılabilir.

Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Söz konusu hastalığın ilerlemesini engellemek ve tamamen düzeltmek için cerrahi müdahale şarttır. Öncelikli olarak diş taşlarının ve tartarlarının alınması gerekir. Toplamda üç ya da dört seans sonunda çekilmenin yol açtığı hasar düzeltilir. Bölgenin sağlıklı dokusundan alınan bir parça bölgeye dikilir. İyileşme süreci toplamda bir ya da iki ay sürebilmektedir.

Diş Eti Çekilmesi Nedenleri

1- Genetik etkenler: Bazı kişilerin genetik yatkınlığı diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Örneğin anne - babasında ya da yakın akrabalarında buna benzer problemler yaşamış kişilerde görülme olasılığı mevcuttur. Genetik yatkınlık ağız içi yaralarının ortaya çıkmasında etkili olduğu gibi diş eti çekilmelerinin çok daha şiddetli hissedilmesine de neden olmaktadır.

2- Yanlış ve yetersiz diş fırçalamak: Dişlerin fırçalaması sağa sola değil yukarı aşağı olmalıdır. Üst dişler aşağı doğru, alt dişler ise yukarı doğru yavaşça fırçalanmalıdır. Bununla birlikte haftada en az bir gün damakları hafifçe kanatacak şekilde fırçalamakta fayda var. Bu sayede damaklarda biriken pis kanlar atılırken, diş etleri de kendini yenilemiş olur.

3- Hormonal bozukluklar: Özellikle kadınlarda birtakım hormonal bozukluk ve dengesizlikler çeşitli hastalıklara yol açabilir. Diş eti çekilmesi de hormonal dengesizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur?

Yukarıda sayılan nedenler belli başlı ve en sık görülen sebeplerdir. Ancak bazı durumlar ender görülse de yavaş yavaş diş etlerinin çekilmesine ve kişilerin hasta olmasına neden olabilir.

1- Piercing: Özellikle merdiven altı işletmelerde hijyen ve sağlık kurallarına dikkat edilmeden takılan piercingler mikrop yaymaya başlar. Dudaklardan damaklara geçen enfeksiyon söz konusu hastalığın dolaylı nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir.

2- Yoğun sigara ve kahve kullanımı: Kahve ve sigara alışkanlığı dişlerin sararmasına ve çürümesine neden oluyor. Bununla beraber özellikle vitaminsiz kalmış bünyelerde diş eti çekilmesi daha ciddi rahatsızlıklarda da bu tür alışkanlıklar etkili olmaktadır.

Diş Eti Çekilmesi Belirtileri

1- Kanama: Kanama, en büyük ve yaygın diş eti çekilmesi belirtilerinin başında gelmektedir. Sadece fırçalarken, gündelik yaşam içerisinde de kanamalar ortaya çıkabilir. Özellikle hastalığın ilerleyen safhalarında hasta diş etlerinin üzerinde kurumuş kan görebilir.

2- Beyaz lekeler: Çekilme sonucu diş etleri hasta bir görünüme sahip olabilir. Beyaz ve açık sarı lekeler çekilmenin yoğunluk olduğu bölümlerde çıplak gözle görülebilir.

3- Ağrı: Çekilen diş etleri en az çürük dişler kadar ağrı yapar. Kişi yemek yerken, uyurken ve diğer gündelik işlerini yaparken zorlanır.

4- Diş kökü: Diş eti çekilmelerinin en kötü sonuçlarından biri dişlerin "kendi kendilerini yemeye başlamasıdır." Protein ve vitamin eksikliğine bağlı olan bu belirti, sadece diş köklerinin kalmasına ve ağrı yapmasına sebep olur.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Diş eti çekilmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş eti çekilmesi neden olur? Evde diş eti çekilmesine iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Genetik, Sigara, Ağrı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diş eti çekilmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Diş eti çekilmesi neden olur? Evde diş eti çekilmesine iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler - Son Dakika Magazin


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