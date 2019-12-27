Diş eti hastalıklarına dikkat - Son Dakika
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Diş eti hastalıklarına dikkat

6 saat önce

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar diş eti hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar diş eti hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Uzunpınar, Diş eti hastalıklarının bazı nedenlerini ise şöyle sıraladı:


"Sigara: Her şeye zararı olan sigaranın ağız ve diş sağlığımız için de çok fazla zararları vardır. Özellikle ağız hijyeni ve ağız bakımı kötü olan kişilerde sigara diş eti hastalıklarının hızını artırmaktadır.


Stres: Stres birçok dişeti hastalığında ciddi bir sebeptir. Stresin vücudun hastalıklarla mücadele etmesini zorlaştırdığı bilimsel olarak birçok çalışmada ortaya konmuştur.


Bruksizm: Dişleri sıkma ve gıcırtdatma anlamında kullanılmaktadır. Dişlerin oluşturduğu stresler nedeniyle periodontal dokularda yıkıma neden olurlar.


Dengesiz beslenme: Gerekli vitamin ve minerallerin alınması besin dengesi açısından çok önemlidir. Bu denge vücudun hem bağışıklık sisteminin fonksiyon görebilmesi hem de hücre yenilenmeleri için gereklidir.


Genetik: Genetik yatkınlık özellikle bazı periodontal hastalıklarda bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle ağız hijyeni kötü olan ve genetik yatkınlığı olan bireylerde periodontal hastalık riski daha da artar.


Bazı ilaçlar: Fenitoin, oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları), kalsiyum kanal blokerleri gibi bazı ilaçlar ağız hijyenini olumsuz etkileyebilir.


Hamilelik: Hamilelik döneminde hormonlarda meydana gelen değişiklikler diş etlerinde de değişikliklere neden olabilmektedir. Özellikle ağız hijyeni iyi olmayan hamilelerde diş eti büyümeleri sıklıkla görülür.


Diyabet: Diyabetin periodontitis ile ilişkisi tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Bir çok araştırma diş etleri sağlıklı olan bireylerde diyabetin seyrinin daha düzenli olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde diyabeti kontrol altında olmayan bireylerde de periodontitis ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu gösterilmiştir" - ERZURUM

Uzunpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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