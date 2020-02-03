Diş eti kanamalarına dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diş eti kanamalarına dikkat - Son Dakika

Diş eti kanamalarına dikkat

6 saat önce

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş eti kanamalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş eti kanamalarına dikkat, System.String[]

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş eti kanamalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş eti kanamasının temel sebebi, kişilerin ağız bakımını doğru ve olması gerektiği gibi yapamamasından kaynaklanır. Yüzde doksan dokuz sebep budur. Biz eğer çok sağlıklı diş ve diş eti yapısına sahipsek bile sadece birkaç gün fırçalamayı düzgün bir şekilde yapmadığımız takdirde de kanama başlayabilir" dedi.

Eğer bunun sonrasında bakımı tekrar düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Kazak, "Diş ve diş eti üzerindeki plak dediğimiz besin artıklarının, mikro seviyede öğütülmüş olan ve dişlerin üzerinde biriken kısımları uzaklaştırırsak tekrar sağlıklı hale dönebiliriz. Fakat biz eğer bu aşamada diş bakımını düzenli ve olması gereken biçimde yapmamışsak bir ileri aşamasında diş etinin üzerindeki yüzeysel kanamalar ve iltihaplar oluşmaya başlar. Bu aşamada diş hekimine giderek daha profesyonel bir temizlik yaptırmak zorundayız" diye konuştu.

Eğer bu dönemde de temizliğin doğru bir şekilde yapılmadığın da kemik erimelerine doğru giden diş eti hastalıklarının oluştuğunu kaydeden Kazak, "Bu da artık o dişi kaybetmemize giden yolda çok önemli bir problem oluşturacak durumdur. Eğer diş eti kanamalarımız varsa mutlaka diş hekimimizi ziyaret etmeliyiz ve diş hekimimizin önerdiği şekilde bakımları yapmaya başlamalıyız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü
Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:37:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş eti kanamalarına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]