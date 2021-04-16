Diş eti kanaması kemikte hasar bırakıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çakır, "Diş eti iltihabı olarak bilinen Gingivitis hastalığı, diş etinde kanamaya yol açmakla kalmıyor, tedavide geç kalındığında dişleri destekleyen alveol kemiğinde geri dönüşümsüz hasar bırakıyor." uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Meltem Çakır, diş fırçalama sırasındaki kanamanın diş eti iltihabının ilk belirtisi olduğuna dikkat çekerek, tedavi edilmezse hastalık periodontitise ilerleyerek diş eti ve dişleri destekleyen alveol kemiğinde geriye dönüşsüz hasar oluşturabileceğini ifade etti.

Ağız kokusunun diş eti iltihabından kaynaklanabileceğini belirten Çakır, "Diş eti iltihabı, diş etlerinin kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümesi ile kendini gösterir. Sağlıklı diş eti genellikle soluk mercan pembesi renginde, sıkı kıvamlı ve portakal kabuğu görünümündedir.

İltihap olması halinde ise diş eti kenarında yuvarlaklaşma, şişkinlik, diş eti şeklinde bozukluk ve diş eti rengine kırmızı ve mor görünümünde bir renk değişimi meydana gelir. Buna ağız kokusu da eşlik edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Diş eti iltihabının erken teşhisinde cerrahi tedaviye gerek kalmayacağını aktaran Çakır, "Başlangıç periodontal tedavisinde diş ve kök yüzeyi temizliği yapılır, ağız hijyeni eğitimi verilir, oklüzyon kontrol edilir ve yemek artıklarının ve mikroroganizmaların daha kolay birikmesini sağlayan retansiyon alanları (çürükler, yirmi yaş dişleri) kaldırır. Bu tedavi ile dişetlerindeki iltihap azaltmak veya ortadan kaldırmak ve diş eti iltihabına sebep olan mikroorganizmaları ortamdan uzaklaştırmak amaçlanır. Bu tedaviyle, diş eti tekrar dişe adapte olur, diş eti büzülür ve doku cebi ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.