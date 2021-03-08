Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı

08.03.2021 16:15
Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı, System.String[]

Toplumun genelinde görülen ve birçok kişinin hastalığa sahip olduğunu bilmeden yıllardır beklediği diş eti iltihabı vücudun birçok noktasını etkileyebiliyor.

Toplumun genelinde görülen ve birçok kişinin hastalığa sahip olduğunu bilmeden yıllardır beklediği diş eti iltihabı vücudun birçok noktasını etkileyebiliyor. Koronavirüs salgınıyla ağız sağlığının korunması da bir hayli önem taşıyor. Koronavirüs enfeksiyonu ve diş eti hastalıkları arasındaki bağlantı da bilim insanları tarafından araştırılmaya başlandı. Katar merkezli Kanadalı ve İspanyol bilim insanlarının yer aldığı bu çalışmada periodontal sorunlara sahip hastalarda koronavirüs semptomlarının nasıl etkilendiği gözlendi. Çalışmanın sonucunda orta ve ileri şiddetli diş eti hastalığına sahip bireylerde koronavirüse bağlı komplikasyonların ciddiyetinde de artış olduğu gözlendi.

"DİŞ ETİ PROBLEMLERİNİZ GECİKTİRMEYİN"

Koronavirüsün bir enfeksiyon tablosu olduğunu hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Selim Yıldız, "Son zamanlarda yapılan çalışmalarda koronavirüse yakalanan bireylerin daha fazla diş eti hastalığına yakalandığı gösterilmiş. Kişiler diş etlerinde herhangi bir problem olduğu zaman bunu geciktirmemeli. Toplum genelindeki çekince ise şu; koronavirüs nedeniyle insanlar diş doktoruna gelmek istemiyor. Kişiler ortamdaki virüslerin hastalığa neden olacağına inanıyorlar. Bizler diş hekimleri olarak koronavirüs öncesinde çapraz enfeksiyona karşı tedbirlerimizi almıştık. Bu dönemde hasta muayenelerinde zaman aralıklarını artırdık. Havalandırmalara dezenfeksiyon amaçlı eklenen filtreler sayesinde de havanın düzenli sirkülasyonu, havanın dezenfeksiyonunu sağladık. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar da ağız gargaralarının koronavirüse karşı koruyucu etkisini gösterdi. Ancak bu çalışmalar henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığından bu bilgiyi tavsiye niteliğinde sunuyoruz" diye konuştu.

"DİYABET VE KALP RAHATSIZLIĞINA DA YOL AÇABİLİR"

Bunun yanı sıra şeker hastalığı olan kişiler, kalp damar hastalığı olanlar, ergenlik dönemindeki kişiler, hamilelerde diş eti hastalıklarının görüldüğünü hatırlatan Dr. Öğr.Üyesi Yıldız, "Hem diyabet diş sağlığını bozar, hem de diş hastalığı olan kişilerde diyabet süreci hızlanır. Mevcut diş eti hastalığı enfektif bir tablo olduğundan vücut düzenli olarak bu enfeksiyona yanıt oluşturduğundan şekerdeki süreci şiddetlendirmektedir. Kalbi besleyen damarların orta ve alt tabakalarında kalınlaşma görülür. Bu da damar içerisindeki kan akışının azalmasına neden olur. Bu durumda damar tıkanıklığına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"SİGARA HASTALIĞIN BELİRTİLERİNİ GÖLGELİYOR"

Diş eti hastalığına sahip kişilerin temel olarak diş etlerinde kanama şikayetiyle hekime başvurduğunu anlatan Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Selim Yıldız, "Ancak diş etinde kanama olmadan özellikle sigara içen kişilerde kanama etkisi görülmeden hastalık ortaya çıkabilmektedir. Çünkü sigara bu tabloyu gölgeler. Biz bu nedenle 6 ayda bir rutin diş eti muayenelerini öneriyoruz. En önemli belirtisi diş etindeki kanama, renk değişimi, diş etlerindeki şişliklerdir. Bazı hastalarda şişliklere ağrı da eşlik edebiliyor. Hastalar bu durumlarda bize geliyorlar. Ancak bu durumu kesin teşhis ile ortaya koymamız ve var olan hastalığı durdurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Diş eti tedavisinde öncelikle diş taşlarının temizlendiğini anlatan Yıldız, "Daha sonra elimizdeki mekanik aletlerle kök yüzeyi, diş eti dokusunda ölü dokuları temizleyerek tedaviye devam ediyoruz. Özellikle sigara içen bireylerde vücudun yanıtı yavaşladığından bölgedeki kan akışını sigara bozduğundan kanamayı azaltıyor. Sigara içmeyen bireye kıyasla sigara içenlerde hastalık tablosu daha geç ortaya çıkıyor ya da çoğu zaman kendisini saklıyor. Hamilelerin ya da ergenlerin fırçalama esnasında diş eti kanaması ile karşılaşması mümkün. Tavsiyemiz bu dönemde ağız bakımlarını ertelememeleri yönünde. Bunu daha da sıklaştırmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı

Koronavirüs, Sigara, Katar, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı         
20:27
80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı         
20:01
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:21:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei