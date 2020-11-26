Diş etindeki kanama nasıl engellenir? - Son Dakika

Diş etindeki kanama nasıl engellenir?

26.11.2020 10:15
Diş etindeki kanama nasıl engellenir?, System.String[]

Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Dilek Mamaklıoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamaların nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine dair tüyolar verdi.

Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Dilek Mamaklıoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamaların nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine dair tüyolar verdi. Doğru diş fırçalama tekniklerinin, diş ipi kullanmanın kritik önem taşıdığını söyleyen Mamaklıoğlu, sigara tiryakilerini de "Sigara kullanımı, diş eti hastalığını saklar ve farkında olmazsınız" sözleriyle uyardı.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Mamaklıoğlu, dişlerimizi fırçalarken oluşan kanamaların sebeplerine, dikkat edilmesi gereken noktalara ve alınabilecek önlemlere dair tavsiyelerini aktardı.

"Diş etlerinde kanama ve şişlik gibi belirti veren diş eti hastalıklarının temel etkeni, diş yüzeylerinde biriken bakteriyel tabakadır" tanımını yapan Mamaklıoğlu, bakteriyel plak tabakası düzenli diş fırçalama ile uzaklaştırılmadığı takdirde, bakterilere karşı vücudumuzun oluşturduğu koruma yanıtı sonucunda diş eti hastalığı oluşur bilgisini aktardı.

"DİŞ ETİ HASTALIKLARININ İLK BASAMAK TEDAVİSİ AĞIZ HİJYEN EĞİTİMİ"

Diş eti hastalıklarının ilk belirtisinin kendiliğinden veya uyaranla oluşan diş eti kanaması olduğunu söyleyen Mamaklıoğlu, "Bu durumda ilk yapılması gereken, diş hekimine başvurmaktır. Diş hekiminin muayenesi sonucunda gerekli tedaviler yapılır veya ileri seviyede diş eti hastalığı mevcutsa diş hekimi, diş eti uzmanına yönlendirebilir. Diş eti hastalıklarının ilk basamak tedavisi ağız hijyen eğitimi ve ağızdaki tüm bakteriyel tabaka ile diş taşlarının uzaklaştırılmasıyla oluşur. Diş hekimi tarafından gerçekleştirilen diş taşı ve kök yüzeyi temizliği, hastanın ev bakımı ile tamamlanır. Ağız hijyenini sağlamada en önemli noktalardan bir tanesi doğru teknikle diş fırçalamaktır" ifadelerini kullandı.

Dilek Mamaklıoğlu, doğru teknikle diş fırçalamanın püf noktalarını ise şöyle aktardı:

"Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa, en az 3 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeylerine ulaşılarak fırçalanmalıdır. Arka dişlere kolaylıkla ulaşabilecek küçük başlı ve yumuşak bir diş fırçası tercih edilmelidir. Diş fırçası diş etine doğru 45 derece eğimlendirilerek, diş ve diş etinin birleştiği bölgeye yerleştirilir ve küçük dairesel titreşimler yapılır. Bu işlem sırasında, diş fırçasının çok fazla hareket ettirilmemesi, küçük titreşimlerin hem dişe hem de diş etine yaklaşık 10 saniye kadar uygulanması gerekmektedir. On saniye dolduktan sonra fırça, yan dişlere ilerler. Aynı açı ve aynı süreyle dişlerin iç yüzeyleri ve çiğneme yüzeyleri de fırçalanır. Alt çene ve üst çenedeki dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır ve hiçbir diş yüzeyi atlanmamalıdır.

"DİŞ İPİ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Tek başına diş fırçalamanın yeterli olmadığı bilgisini paylaşan Mamaklıoğlu, "Mutlaka ara yüz temizliği de düzenli olarak yapılmalıdır. Dişler arası yüzeylerin temizliği için her bireye uygun araçlar mevcuttur. Bunlar diş ipi ve çeşitli genişliklerdeki ara yüz fırçalarından oluşmaktadır. Ara yüz fırçaları ileri geri hareketlerle diş aralarında kullanılır. Diş ipi ise yaklaşık 40 cm kadar kopartılıp, iki elimizin orta parmaklarına sarılır, işaret ve baş parmaklarımızın arasında tutularak her ara yüzeye uygulanır. Diş ipini, diş arasına nazikçe yerleştirdikten sonra bir dişin etrafına sarıp, aşağı ve yukarı yönlerde hareket ettirilir. Ardından, aynı aradaki diğer dişin çevresine sarılır ve aynı şekilde aşağı yukarı yönlerde hareket ettirilir. Diş ipi, hafif bir direnç hissedene kadar diş eti oluğunun içine kadar yerleştirilmelidir. Düzenli diş hekimi kontrolü ve ağız bakımının doğru teknikle yapılması sonucunda diş eti sağlıklı hale gelir ve sağlıklı diş eti kanamaz. Düzenli diş hekimi kontrolü, diş eti hastalığına bağlı olarak oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçer" dedi.

"SİGARA KULLANMAK, PROBLEMİ SAKLAR"

Mamaklıoğlu, sigara içen hastalarda diş eti hastalığının kanama belirtisi vermeyebileceği uyarısında bulunarak, "Sigara kullanımı, diş eti problemini maskeleyebilir ve bu durum da hastayı yanıltabilir. Sigara içen hastalarda hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen diş eti hastalığı diş kayıplarına sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için kanama belirtisi olmasa da 6 aylık aralarla düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidilmelidir" tavsiyesi verdi.


Diş Hekimliği Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Diş Hekimi, Sigara, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diş etindeki kanama nasıl engellenir? - Son Dakika


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