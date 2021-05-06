Diş fırçanıza iyi bakın - Son Dakika

Diş fırçanıza iyi bakın

06.05.2021 10:57
Diş fırçanıza iyi bakın, System.String[]

Diş fırçalarınızdan en iyi verimi almak için takip etmeniz gereken önerileri Diş Hekimi Pertev Kökdemir sizler için paylaştı.

Günde iki kez diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak iyi bir ağız bakımı için önemlidir. Bu da diş fırçanızın bakımını son derece hayati hale getirir. Diş fırçalarından en iyi şekilde yararlanmak ve etkinliğini sürdürdüğünden emin olmak için fırça bakım şarttır. Ağız, çeşitli bakteri türlerini taşır ve bunlar kullanılırken diş fırçalarına geçer. Ek olarak, diş fırçaları nemli kaldığında üzerinde bakterileri üremesi gerçekleşebilir

1-Her üç ila dört ayda bir diş fırçanızı veya elektrikli diş fırçası başlığınızı değiştirmelisiniz. Kılların yıpranması, gözle görülür şekilde keçeleşmesi durumunda daha erken değiştirilebilir.

2-Ebeveynler, çocukların diş fırçalarında yıpranma ve aşınma olup olmadığını kontrol etmeyi unutmamalıdır. Çocukların diş fırçalarının genellikle yetişkinlere göre daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

3-Diş fırçanızı asla paylaşmayın! Bir diş fırçasını başka bir kişiyle paylaşmak, siz ve diğer kişi arasında vücut sıvıları ve mikroorganizma alışverişine neden olabilir.

4-Diş fırçanızı kullandıktan sonra musluk suyuyla iyice durulayın. Diş fırçanızı suyla ıslattığınızda, kalan diş macunu ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olacaktır.

5-Aynı diş fırçası kutusunu başkalarıyla paylaşıyorsanız, diş fırçalarınızın birbiriyle temas etmesine izin vermeyin. Bu, çapraz bulaşma risklerinden kaçınmak için önemlidir.

6-Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), diş fırçalarını açık havada kurumaya bırakmak için kullandıktan sonra dik konumda tutmanızı önerir. Genelde, bireylerin diş fırçalarını kapattıkları veya onu kapalı bir kapta sakladıkları gözlemlenmiştir. Bu, nemli ortamın bakteri üremesine daha fazla sebep olur.

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, diş fırçanızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Diş fırçanızı nasıl temizleyeceğiniz veya genel ağız hijyeni ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, her zaman en iyi yolun en iyi rehberliği sağlayabilecek bir diş hekimi ile görüşmek olduğunu unutmayın. Mutlu fırçalamalar!

Diş fırçanıza iyi bakın

Diş Hekimi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Diş fırçanıza iyi bakın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor 242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor         
09:59
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:14:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diş fırçanıza iyi bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement