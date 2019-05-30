Diş fırçası fırlatan kayınvalideye 4 ay hapis cezası



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası, 'silah' sayılan kayınvalideye, yargılandığı davada 'basit yaralama' suçundan 4 ay hapis cezası verildi.

Siverek'te oturan H.Ç., 2017 yılı Haziran ayında kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla kocası C.Ç.'den şikayetçi olarak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.Ç. ile şikayetinin ardından durumu öğrenen kayınvalidesi S.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kayınvalide, gelinine elindeki diş fırçasını fırlattı ve iddiaya göre H.Ç.'yi darp etti. Bunun üzerine H.Ç., yeniden adliyeye giderek bu kez kayınvalidesi S.B.'den de şikayetçi oldu.

Eşini ve kayınvalidesini şikayet ettikten sonra baba evine dönen kadının suç duyurusu üzerine savcılık tarafından C.Ç. ve annesi S.B. hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Siverek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bir süre önce karar verildi ve H.Ç.'nin eşi C.Ç., 112 gün hapis cezasına çarptırılıp, kayınvalide S.B.'nin ise beraatına karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği karar, H.Ç.'nin avukatı tarafından temyiz edildi.

DİŞ FIRÇASI SİLAH SAYILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyayı inceleyen üst mahkeme, beraatine karar verilen kayınvalide S.B.'nin yeniden yargılanmasına hükmetti. 2'nci Ceza Dairesinde bunun üzerine yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı diş fırçası, Türk Ceza Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre 'silah' olarak değerlendirilerek 'basit yaralama' suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme verdiği hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararı değerlendiren S.B'nin avukatı Serhat Akçiçek, "Cezaya çok şaşırdık ve bir üst mahkemede itiraz ettik. Davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.



- Şanlıurfa