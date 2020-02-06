Diş fırçasına bantladığı jiletlerle sanığı öldürmek istedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diş fırçasına bantladığı jiletlerle sanığı öldürmek istedi - Son Dakika

Diş fırçasına bantladığı jiletlerle sanığı öldürmek istedi

6 saat önce

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına pusu kurmak isteyen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Diş fırçasına bantladığı jiletlerle sanığı öldürmek istedi, System.String[]

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına pusu kurmak isteyen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında maktulün bir yakını cezaevi aracının yanına gizlenerek sanığa diş fırçasına bağladığı jiletlerle pusu kurmak istedi. Bursa adliyesinde görevli bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan bir kişiyi gördü. Adliye Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler kontrolünde B.Ö. (19), diş fırçalarına bantlanmış jiletlerle yapılan kesici 3 aletle gözaltına alındı.


Şüpheli B.Ö'nün Sinan Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, maktulün yakınlarından olduğu öğrenildi. Tutuklu sanık Ömer Dokuz'u (38) öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı, daha sonra dışarıda x-ray cihazlarında görüntülenmelerini engellemek için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği öğrenildi. Binanın arka tarafında bulunan duvardan atlayıp cezaevi araçlarının park edildiği yere saklanan B.Ö'nün ifadesinde Ömer Dokuz'u öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. B.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayın geçmişi


12 Temmuz 2019'da Bursa Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaşan Sinan Özkan ile Ömer Dokuz arasında tartışma çıktı. Kafeteryadan ayrılan ikilinin tartışması büyüyünce Ömer Dokuz silahıyla Sinan Özkan'a ateş etti. Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah ise bir evin kümesinde bulunmuştu. Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
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