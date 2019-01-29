Son Dakika Haberleri: Dış Görünüşleriyle Dünyayı Şok Eden 5 Genç - Görmeden İnanmazsınız

Dış Görünüşleriyle Dünyayı Şok Eden 5 Genç - Görmeden İnanmazsınız

1 saat önce

Bu videomuzda size yaşadıklarıyla dünyanın ilgisini çekmiş 5 gençten bahsedeceğiz.

Bu videomuzda size yaşadıklarıyla dünyanın ilgisini çekmiş 5 gençten bahsedeceğiz. Bu gençlerden bazıları yaşadıkları genetik rahatsızlıklara bazıları ise sıra dışı görüntülerine rağmen hayata dört elle sarılarak birçok insana umut olmayı başarmışlardır. Gelin birlikte yaptıklarıyla dünyayı şok etmiş 5 gence bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:17 Kaynak: Youtube

Genetik, Genel
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