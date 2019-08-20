Son Dakika Haberleri: Dış hat yolcuları 'şıklıkla' karşılanacak
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Dış hat yolcuları 'şıklıkla' karşılanacak

1 saat önce

Giyim markası Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.

Dış hat yolcuları 'şıklıkla' karşılanacak, System.String[]
Giyim markası Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde mağaza açtı.

Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, markanın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın - erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturacak. - İSTANBUL
Beymen Club, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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