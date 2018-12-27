Son Dakika Haberleri: Dış hat yolcularından alınacak güvenlik vergisinde indirim

Dış hat yolcularından alınacak güvenlik vergisinde indirim

1 saat önce

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 euroluk güvenlik vergisi sektörün tepkisiyle karşılaşınca, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanından indirim istedi.

Dış hat yolcularından alınacak güvenlik vergisinde indirim, System.String[]
Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 euroluk güvenlik vergisi sektörün tepkisiyle karşılaşınca, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanından indirim istedi. Söz konusu rakam 1.5 euroya indirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:09 

Söz, Ekonomi
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