Dış hat yolcularından alınacak güvenlik vergisinde indirim
1 saat önce
Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 euroluk güvenlik vergisi sektörün tepkisiyle karşılaşınca, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanından indirim istedi.
Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan 3 euroluk güvenlik vergisi sektörün tepkisiyle karşılaşınca, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanından indirim istedi. Söz
konusu rakam 1.5 euroya indirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:09
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