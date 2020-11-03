Diş hekim Aslı ile bir kadının cansız bedeni çıkarıldı (2) Yeniden - Son Dakika

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı' başlıklı haberimizde Zarife Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi sehven yazılmıştır. Kaynağından yapılan düzeltme ile haberimizi yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.

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Melis KARAKUZULU/İZMİR, - İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen çalışmalarda enkazdan cansız bedeni çıkartılan 2 kadından birinin diş hekimi Aslı Taner olduğu belirlendi. Diğer kadının kimlik belirleme çalışması sürerken, Taner'in cansız bedeni çıkartıldığında ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kadınlardan birinin, binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Aslı Taner olduğu belirlendi. Enkazdan çıkartıldığında ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtilen Taner ve diğer kadının cenazesi ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.YANLIŞ BİLGİ SAATLER SONRA DÜZELTİLDİ

Bu arada enkazdan çıkartılan diğer kadının diş hekimlerinden Zarife Doğan olduğu görevliler tarafından belirtildi. Ancak sehven verilen bu bilgi, akşam saatlerinde yenilen geçilerek Zarife Doğan'ın hala yıkılan binanın enkazında olduğu yönünde düzeltildi.