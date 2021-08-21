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Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır - Son Dakika

Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır

21.08.2021 10:39
Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır, System.String[]

Estetik gülüş tasarımının mevcut diş durumunu daha estetik ve doğal bir görünüm sağlanması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Diş Hekimi Abdulkadir Narin, Bu yöntem, duygu dünyasına ilişkin birtakım ipuçlarını ve duygu durumunu en berrak şekilde açığa vuran fizyolojik...

Estetik gülüş tasarımının mevcut diş durumunu daha estetik ve doğal bir görünüm sağlanması amacıyla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Diş Hekimi Abdulkadir Narin, Bu yöntem, duygu dünyasına ilişkin birtakım ipuçlarını ve duygu durumunu en berrak şekilde açığa vuran fizyolojik bir eylemdir. Öte yandan estetik bir gülüş, yüzün karakteristik yapısıyla uyum içerisinde olan ya da olması gereken en önemli iletişim aracıdır" dedi.

Kişiye özel gülüş tasarımının ve estetik gerekçelerle yapılan tüm müdahalelerin en güzel gülüşü elde etmeye yönelik tedaviler olduğunu ifade eden DentNis Estetik ve İmplantoloji Diş Kliniği kurucusu Estetik Diş Hekimi Abdulkadir Narin, "Gülüş tasarımı tedavileri sağlıklı ve estetik bir gülüş kazanmak isteyen hastaların başvuruları ile günden güne artarak devam etmektedir" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM

Estetik gülüş tasarımı uygulamasına yönelik detaylar aktaran Diş Hekimi Abdulkadir Narin şu bilgileri paylaştı:

"Aldığımız fotoğraflar, ağız içi ve röntgen muayeneleri ile hastanın ağzından bir adet ölçü alıyoruz. Daha sonra modelin üzerinde yapmayı hayal ettiğimiz tasarımı gerçekleştiriyoruz. Bu tasarımı da sonra hastamızın ağzına takıyoruz. Bu sayede daha hiçbir işlem yapmadan ve dişlere hiç dokunmadan dişlerde nasıl bir görsel değişim meydana geleceğini görebiliyoruz. Genellikle dişin yüzeyinde olan, ahengi bozan katmanı alıyoruz. Mineyi doğal haliyle en güzel şekilde taklit eden materyalleri kullanarak istediğimiz dizaynı istediğimiz renkte, istediğimiz şekilde kişiye özel uygulama yaparak tasarımı tamamlıyoruz."

OPERASYONLAR SİLSİLESİ OLSA DA ESASINDA BİR SANATSAL SÜREÇ

Gülüş tasarımının insanın hayatını doğrudan etkilediğini söyleyen Narin, "Gülüş tasarımı sayesinde her hastada özel bir gülüş hedeflenir ve bu estetik gülüş sonucu elde etmeye yönelik gerekli tedavi süreci başlatılır. Bu süreç bir tedavi ve operasyonlar silsilesi olsa da esasında bir sanatsal süreçtir. Gülüş tasarımı sürecinde bir insana kazandırdığımız güzel ve estetik bir gülüş, aynı zamanda onun hayatına da estetik bir dokunuşta bulunmak, hayatına güzellik katmaktır. Gülüş estetiği için kliniğimizde gelen hastalarımızın kendi gülüşlerini önemsedikleri kadar, bizler de onların estetik bir gülüşe sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Yüzün karakteristik yapısı değerlendirilerek; bakışlarla, ten rengiyle ve dudak yapısıyla bir ahenk içerisinde olması hedeflenerek kişiye özel bir estetik gülüş tasarlanır" diye konuştu.

Gülüşünü beğenmeyen veya birtakım sebeplerden ötürü gülüşü ile alakalı problemler yaşayan herkesin bu tasarımı yaptırabileceğini söyleyen Diş Hekimi Abdulkadir Narin, ağız yapısının tasarıma etkisi hakkında da bilgiler aktardı. Narin, "Gülüş tasarımı, estetik bir gülüşün arka planında, sağlıklı bir diş ve diş eti yapısı mevcuttur. Bireylerin dişlerinin ve diş etlerinin estetik görünümü aynı zamanda sağlıklı bir ağız yapısına, diş ve diş etine sahip olduğunu da gösterir. Sağlığını yitirmiş bir ağız yapısı, estetik açıdan güzel bir görünüm sergilemede yetersiz kalır. Bu noktada beyaz estetik ve pembe estetik tedavi yöntemleri devreye girer. Beyaz estetik dişlere yönelik yapılan tüm gülüş estetiği ve gülüş tasarımı tedavi yöntemlerinin genel adıdır" ifadelerini kullandı.


Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır
Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır

Diş Hekimi, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diş Hekimi Abdulkadir Narin: Estetik bir gülüş en önemli iletişim aracıdır - Son Dakika


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