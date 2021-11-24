Diş hekimi adayları törenle beyaz önlüklerini giydi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenciler beyaz önlük giydi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde öğrenciler, ailelerinin önünde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Törende salgın nedeniyle geçen yıl beyaz önlük giyemeyen ve bu yıl ikinci sınıf öğrencilere de beyaz önlükleri giydirildi.

Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına çeşitli imkanlar ve fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kütüphane ve Ar-Ge merkezlerinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini aktaran Hatipoğlu, "Araştırma laboratuvarlarımızdan modern yaşam ve çalışma alanlarına kadar tüm bu imkanlar ve mekanlar sizler için. Lütfen sizlere sunulan bu imkanların farkında olun ve üniversitenin size verdiği imkanları sonuna kadar kullanın. Sürekli kendinizi geliştirmek ve ufkunuzu genişletmek için çabalayın. İnanıyoruz ki ülkemiz sizlerle çok daha ileriye taşınacak." ifadelerini kullandı.

"Diş hekimliği ciddi bir disiplin ve sıkı çalışma gerektirir"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir de salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen beyaz önlük törenlerini yeniden gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çilingir, diş hekimliğinin ciddi bir disiplin ve sıkı çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Beyaz önlük giyen öğrencilerden Rüveyda Sayın, uzun, yorucu, zor ve bir o kadar da heyecanlı bir dönem sonrası beyaz önlükleri giyebildiklerini ifade etti.

Sayın, mesleğini en güzel şekilde yerine getireceğini ve çağdaş, bilimin ışığından ayrılmayan bireyler olarak ülkeye faydalı olacaklarını kaydetti.